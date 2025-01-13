洛杉矶野火肆虐 澳籍女痛诉无水救火害爱子丧命

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（法新社雪梨13日电） 美国加州洛杉矶野火持续延烧。在当地经营公司的澳洲籍女子赛克斯向媒体讲述她如何设法拯救患有脑性麻痹、双眼失明的儿子，但由于缺乏可救火的水源，她最终并未成功救出爱子。

在强风助长下，洛杉矶野火已造成至少24人丧生，许多社区和住宅都遭到烈焰吞噬。

赛克斯（Shelley Sykes）在社群媒体发文表示，她和儿子罗利（Rory Sykes）住在洛杉矶郡（Los Angeles County）马利布（Malibu）1座占地6.8公顷的庄园里。罗利平常居住在庄园内1间设施齐全的小屋。

赛克斯接受澳洲第9电视台（Channel Nine）采访时表示，野火蔓延之际，「罗利的双脚因中暑开始肿胀，他有些行动不便，他的肠胃也有问题，所以他不想离厕所太远。他告诉我，『妈妈，你走吧，我要留在这里』。」

赛克斯说，她不放心儿子独自待在庄园内。她原本躲在主屋的浴室里，但当她看到野火的余烬飘到儿子所在的小屋屋顶，她立刻冲过去抓起水管准备灭火，但「没有1滴水流出来」。

接着她开车赶往最近的消防局求助。但对方告知，他们也没水可用来救火。

在野火爆发初期，洛杉矶部分街区的消防栓已经干涸，这种状况引发众怒。

当局告诉「洛杉矶时报」（Los Angeles Times），缺水的原因是灭火工作的规模过大、持续时间也太久，已超越当地基础设施的设计承受能力。

当消防部门把赛克斯带回家里，她发现小屋已经化为「焦黑的灰烬」。

赛克斯说，当时她「彻底崩溃了，感觉脱离现实，根本无法呼吸。」根据消防局的说法，罗利最终死于一氧化碳中毒。

澳洲外交暨贸易部（Department of Foreign Affairs and Trade，DFAT）证实，已获悉1名澳洲籍男子死于洛杉矶野火，目前正与地方政府密切沟通。

DFAT称正向该男子的家属提供领事协助，但因「隐私义务」，因此无法进一步置评。