济州航空坠毁 南韩降半旗哀悼并彻查事故原因

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（法新社南韩务安30日电） 南韩济州航空客机昨天降落时发生重大事故酿179人罹难，是全球6年来最惨重空难。南韩今天通令降半旗哀悼这宗不幸事件，调查人员已展开事故调查。

南韩今起展开为期7天全国哀悼，代理总统崔相穆飞往西南部务安的空难现场致哀，美国与南韩调查人员组成的调查小组忙于找出事件肇因。

济州航空（Jeju Air）这架波音737-800失事班机上有181人，当时在韩国西南部务安机场降落时滑出跑道，高速滑行后撞上水泥墙体爆炸。降落前塔台警告可能有鸟击，机师则发出求救讯号。

出事的济州航空2216航班，只有两名机组员从飞机残骸中获救，其余的人都不幸罹难。

消防人员表示飞机事后近乎全毁，官员们起初认为导致空难原因恐为鸟击，然而首尔当局今天表示，将会同美方调查人员对在南韩营运的全部101架波音737-800机型执行特检，调查小组里也有已然多灾多难的波音公司人员。

分析济州航空着陆失事影像的专家们也纷纷将矛头指向机场设施。

曾任机师的釜山新罗大学航空科学系教授金光一（Kim Kwang-il,音译）表示，看到影片里飞机迫降后却直直撞上一堵墙让他备感难过。

金光一告诉法新社：「那个区域压根儿不该有道强固结构体。正常情况跑道底端不会有这类坚固阻碍，这有违国际飞安标准。」

「机场外围通常只有很软的栅栏，不会造成重大损害。飞机本可滑行到自然停止，不必要的结构非常令人遗憾，因为就是那座莫名其妙的结构体导致飞机撞上后爆炸起火。」