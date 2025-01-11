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济州航空空难发生前4分钟 黑盒子停止记录

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（法新首尔11日电） 发生在去年12月29日的韩国济州航空空难造成179人死亡，韩国国土交通部今天表示，失事班机上俗称黑盒子的飞航资料纪录器和座舱语音纪录器，在空难发生前4分钟停止记录。

这架搭载乘客及机组员共181人的波音737-800型客机，去年12月29日自泰国起飞，目的地是韩国务安机场，因降落时未放起落架机腹着陆，撞向一堵水泥墙后爆炸起火，造成机上179人死亡，是发生在韩国境内的最严重空难。

韩国国土交通部发声明说：「分析显示，这架客机撞上航向台之前4分钟，座舱语音纪录器（CVR）和飞航资料纪录器（FDR）停止记录。」

航向台位于机场跑道末端引导飞机降落，而务安机场的这座航向台是以混凝土建构，这次空难如此严重的原因也被归咎于此。 韩国当局表示，飞航资料纪录器受损难以恢复无法进行资料撷取，已经把这个纪录器送往美国国家运输安全委员会（US National Transportation Safety Board）实验室进行分析。 不过保存班机动态线索的黑盒子显然在失事前的最后关头未记录任何资料，当局试图查明其原因。国土交通部说：「持续调查事故期间，已制定查明停止记录原因的计画。」

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