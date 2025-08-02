浮报电子战与无人机价格 乌克兰查获国防弊案

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（法新社基辅2日电） 乌克兰当局今天表示，已逮捕数名涉及一宗国防部门大规模贪腐案的政界人士。在这之前，乌国两大肃贪机构独立性遭剥夺才引发民间抗议，国会后来因此通过反贪腐新案。

乌克兰今年7月底通过一项法案，剥夺国家肃贪局（National Anti-Corruption Bureau of Ukraine, NABU）和肃贪专责检察署（Specialised Anti-Corruption Prosecutor’s Office, SAPO）的独立性，交由检察总长监督，检察总长则由国家元首任命。

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）在盟邦强烈反弹，以及2022年俄罗斯全面入侵以来乌国首次掀起的反政府街头示威之后，于7月31日让步恢复这两个机构的独立性。

国家肃贪局今天表示，该局与肃贪专责检察署查获「一起系统性侵吞地方政府为国防军队需求所拨出款项，以及大规模收受及提供非法利益的案件」。

国家肃贪局指出，这起贪腐案涉及浮报电子战及无人机设备价格，再挪用合约金额的30%。

涉案嫌犯包括一名国会议员、数位地区与市政机关首长、国家卫队（National Guard）成员及国防企业主管。

国家肃贪局提到，迄今已展开4次逮捕行动，但未公布遭拘留者身分。