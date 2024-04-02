海地帮派与警方爆冲突 首都太子港枪声再起

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（法新社太子港2日电） 海地掌控首都太子港（Port-au-Prince）大部分地区的帮派今天发动攻击，与市中心警方爆发冲突。

海地警方表示，旧总统官邸国家宫（National Palace）附近的大型公园「战神广场」（Champ de Mars）地区爆发枪战。

「迈阿密前锋报」（The Miami Herald）报导，至少有4名警官受伤。

自前总统摩依士（Jovenel Moise）于2021年遭暗杀后，海地就没有总统、也没有国会，而最近一次选举是在2016年。

数十年来，海地饱受贫困、天灾、政治不稳定与帮派暴力的困扰。

自2月底以来，海地势力庞大的帮派组织串连起来，联合攻击警察局、监狱、机场与海港，试图罢黜总理亨利（Ariel Henry）。

未经民选且不得民心的亨利，于上月11日宣布他将辞职，让国家能成立所谓的过渡委员会。

然而，3周后，由于各政党与其他利益关系人对下任总理的任命存有歧见，且对这类委员会的合法性存有疑虑，导致过渡委员会迟迟尚未组建与成立。

亨利办公室今天发布声明说，由于海地宪法不允许成立这类机构，过渡委员会尚未设置完成；亨利正在寻求「加勒比海共同体」（CARICOM）的建议。

与此同时，海地持续发生帮派暴力，民众承受严重的人道危机，粮食、药品等基本物资短缺。