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海地帮派暴力猖獗 首都惊传至少70人遭屠杀

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（法新社太子港4日电） 海地首都太子港（Port-au-Prince）西北部惊传屠杀事件，联合国指出至少造成70人死亡后，海地政府今天表示，已部署专门的反帮派警察部队。

帮派分子这次攻击于昨天早上发生在距太子港100公里的彭松带镇（Pont Sonde），也造成许多房屋和汽车毁损。

联合国人权办公室（UN Human Rights Office）发言人阿尔赫坦（Thameen Al-Kheetan）在声明中指出：「Gran Grif帮派分子以自动步枪向人群开火，至少造成70人丧命，其中包括约10名女性和3名婴儿。」

联合国还表示，至少16人伤势严重，包括遭警察射伤的帮派分子。

海地总理办公室声明指出，这起「最近发生的暴力行为，针对无辜百姓，无法令人接受，国家须采取紧急、严格、协调的应对措施」。

声明指出，海地国家警察（Haitian National Police）将「加紧努力」，并称「临时反帮派单位」（Temporary Anti-Gang Unit）已进行部署。

联合国人权办公室上周指出，海地帮派暴力猖獗，今年迄今已造成3600多人死亡。（译者：徐睿承）

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