海地新总理康尼尔宣誓就职

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（法新社太子港3日电） 海地新任总理康尼尔（Garry Conille）今天宣誓就职，承诺要为这个贫穷且多难的加勒比海国家贡献心力，着手改善国家经济与制度。

海地深陷政治、安全和人道等多重危机，前总理亨利（Ariel Henry）4月因境内绝大部分地区遭武装帮派把持而辞职下台后，海地过渡政府委员会5月底任命康尼尔担任新总理领导国家。

就职典礼在首都太子港（Port-au-Prince）政府大楼「欢迎别墅」（Villa d’Accueil）举行，58岁的康尼尔在仪式中说：「让我们开始工作吧，我向你们保证，我们会兑现承诺。」

过渡委员会主席勒布朗费斯（Edgard Leblanc Fils）表示，康尼尔宣誓就职后，将有权与过渡委员会商议筹组新政府事宜。

勒布朗费斯说：「我们指望康尼尔施行与过渡委员会商定的政策，特别是在解决不安全问题方面，并着手改善国家经济与改革制度，并在2025年底前举行可信、民主且自由的选举。」

康尼尔是一名训练有素的医生，2011年至2012年曾短暂出任海地总理，接着在联合国儿童基金会（UNICEF）担任拉丁美洲和加勒比区域主任。

康尼尔上任后将负重前行，力图缓解海地这个西半球最贫穷国家遭遇的危机，并为2016年以来就不曾举行的选举铺路。