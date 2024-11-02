海地移民自称重复投票 美情报机构：俄国造假影片

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（法新社莫斯科2日电） 美国总统大选将在5日举行，近来一段疯传于网路的影片显示有海地移民自称重复投票，美国情报机构指控是俄罗斯幕后主导造假的影片，但莫斯科当局今天予以否认。

美国3个情报机构昨天发布联合声明指出，「俄罗斯影响者」制作了这段影片，这是「莫斯科更广泛努力对美国大选公正性提出毫无根据质疑」的一环。

俄罗斯驻美国大使馆于社群软体Telegram发布声明：「我们注意到美国情报部门的声明，指控我国散播关于美国选举违规行径的捏造影片。我们认为这些指控毫无根据。」

疯传社群网路的这段20秒影片可以看到，一位男子说道：「我们来自海地。6个月前我们来到美国，我们已经拥有美国公民身份，我们投票给（民主党总统候选人）贺锦丽（Kamala Harris）。」

影片还显示，该男子宣称已经在乔治亚州2个郡重复投票，还鼓励其他海地人也都来到美国。

乔治亚州州务卿拉芬斯伯格（Brad Raffensperger）昨天表示，这支影片是一个「针对性假讯息」的案例。

拉芬斯伯格还声称，这段「明显是造假的」影片很可能是「俄罗斯网军」所为。

俄罗斯驻美国大使馆则指出，俄国「在跟美方官员的沟通中，没有接获这些说法的任何证据」。

俄国驻美大使馆还提到：「正如俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）一再强调的，我们尊重美国人民意愿。所有关于『俄罗斯阴谋』的影射都是恶意诽谤。」