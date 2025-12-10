海地音乐Compas超越社会阶层 获列入非物质文化遗产

（法新社太子港10日电） 从海地首都太子港的酒吧、偏远村落到全球的海地侨民社群，都可以看到人们随着性感流畅的海地音乐Compas翩然起舞。

海地人引以为傲的Compas，以海地克里奥尔语（Creole）又称为konpa或kompa，今天将被列入联合国教科文组织（UNESCO）非物质文化遗产名录。

海地知名文化杂志Ticket总监杜华尔（Frantz Duval）说：「Compas是海地目前在海外最主要的艺术与音乐代表。」

Compas被列入非物质文化遗产，让海地举国士气大振，尤其在海地近期也取得2026年世界杯足球赛入场券之际，对这个长期陷入贫穷与帮派暴力动荡的加勒比海国家而言，更具象徵意义。 根据递交联合国教科文组织的文件，兼具音乐与舞蹈形式的Compas被形容为「海地人的关键创作」。

文件指出，Compas「超越社会阶层，在海地的身分认同中塑造出独特特质」，深植海地社会中，是庆典与仪式生活中不可或缺的元素，并在个人、家庭与社群的重大时刻扮演关键角色。

Compas通常由打击乐、吉他与键盘乐组成，以切分音鼓点带动舞动节奏。

参与申请列入非物质文化遗产的海地前文化部长普洛菲特（Emmelie Prophete）告诉法新社，Compas是「这个国家的集体记忆」。她说：「被列入让我们很开心。这让我们得以在政治与治安议题之外，以另一种方式谈论海地。」