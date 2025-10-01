海地饱受帮派暴力滋扰 安理会批准扩大多国维安部队

afp_tickers

3 分钟

（法新社纽约联合国总部30日电） 联合国安全理事会今天通过决议，将联合国支持的海地「多国维安任务支援团」升级为规模更大且拥有军队的全面性部队。

不同于多国维安任务支援团（Multinational Security Support Mission）目前仅由执法机构组成，新部队规模最多可达5500名制服人员，其中包括警察和军人。

美国驻联合国大使瓦尔兹（Mike Waltz）指出，有12个安理会成员国投票同意「将多国维安任务支援团转型为新的帮派镇压部队，规模为前身的5倍」，此举凸显「国际社会正在分担责任」。

他说：「这项决议为海地带来希望。」

多国维安任务支援团目前仅包含1000名主要来自肯亚的警察，协助已不堪重负的海地警察对抗猖獗的帮派暴力，成果好坏参半。

海地是美洲最贫穷国家，长期以来饱受犯罪集团暴力滋扰，谋杀、强暴、抢劫和绑架事件频传，政治长期处于动荡。

海地驻联合国大使皮耶（Ericq Pierre）说：「这是我国对抗其动荡历史中最严峻挑战之一的决定性转折点。多个重装武装帮派不断扩大对大片领土的控制权，尤其是在首都。这些帮派不再只是小型犯罪团体，早已成为强大的犯罪组织，嘲弄并挑战国家权威，甚至威胁区域稳定。」

海地过渡总统委员会（Transitional Presidential Council）主席圣席尔（Laurent Saint-Cyr）也支持这项由美国和巴拿马提出、将多国维安任务支援团转型为更具韧性部队的决议草案；这一部队的初始任期为一年。

肯亚总统鲁托（William Ruto）上周表示：「只要有合适的人员、充足的资源、适当的装备以及必要的后勤，海地的安全就能恢复。」

中国和俄罗斯今天投票时选择弃权。

中国驻联合国代表傅聪认为，此时诉诸军事手段以暴制暴不仅难以奏效，反而可能让海地本就棘手的局势更加复杂难解。他说，「考量到海地严峻的安全局势」，中方才没有阻拦决议草案通过。（编译：刘文瑜）