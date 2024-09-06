瑞士人是如何移民到美国的

以前 下一个 瑞士的传统文化至今仍在美国的一些地方产生影响，例如在西弗吉尼亚州的小村Helvetia举办的狂欢节(Fasnacht)，摄于2024年2月10日。 Adam Chandler / Flickr Diebold von Erlach于1564年6月22日抵达佛罗里达，他应该是踏上日后被称作美国这片土地的第一位瑞士人。 CC BY-SA 4.0 1845年瑞士移民在威斯康星州建立了新格拉鲁斯城。照片背景处可见2个教堂，其中较高的是瑞士的新教教堂。摄于1874年。 Andreas Larsen Dahl / Getty Images 1874年Zogg一家的旅行合同。在19世纪的瑞士此物并不罕见。 Schweizerisches Nationalmuseum 1868年周报《Der Grütlianer》在纽约诞生，此后更名为移民报纸《美国瑞士人报》(Amerikanische Schweizer Zeitung)。 immigrantnewspapers.org Jacob Gasser一家在Tower Rock农场的农舍前。于Honey Creek，1898年。 Wisconsin Historical Society 19世纪后半叶美国成为瑞士人最重要的移民目的地国。饥荒、自然灾害、贫穷和越来越严重的工业化让许多人走上了移民之路。 Credit: Glasshouse Images / Alamy Stock Photo 北美瑞士人联合会的周年庆出版物封面，出版于新泽西，1916年。2个国家的建国神话以象征主义风格肩并肩地表现出来。吕特利誓约被纽约的自由女神和四森林州湖的泰尔小礼拜堂围在当中。 Schweizerische Nationalbibliothek 在新格拉鲁斯的一家奶酪作坊里一名工人给奶酪盖上威斯康星的章，1922年。 Public domain, via Wikimedia Commons 一群身着传统服装的瑞士约德尔调演奏者在户外合影。居中的男士留着与众不同的胡子。威斯康星历史协会/Courtesy Everett Collection。 Wisconsin Historical Society / Courtesy Everett Collection 图片1

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我们为什么重提瑞士与美国曾是“姊妹共和国”这段往事？ 2024年11月5日，美国人将投票选举出一位新总统，或首次选举出一位女总统。 无论是卡马拉·哈里斯(Kamala Harris)，还是唐纳德·特朗普(Donald Trump)都宣称，自己的当选将对政治制度和民主的未来产生决定性影响。 瑞士和美国曾经在很长一段时期有着重要的相互影响。 在美国大选之前，我们分析了两国的共同历史，并对两国昔日姊妹情谊对当前的影响进行了探讨。

Tschudi一家变成Tshudy一家。到了新大陆姓Gnägi的变成姓Kornegay，而Künzlis则演变为Kinsaw或Kinseys。

自1700年至2000年，据估算共有46万瑞士人移民到了美国。

最早一批美国瑞士人

而首位踏足这个此后被称作美利坚合众国的瑞士人，却未能在这个新世界生存太久。他就是Die bold von Erlach，1564年作为法国殖民探险队的军官踏上了今日位于佛罗里达的土地。

在那里他曾参与到当地土著部落的冲突中。1565年在西班牙与法国殖民者之间一场不明原因的争斗中，他不幸丧命。

这些像von Erlach一样最早到美国的瑞士人，大多混迹于法国或英国的军队中，他们是士兵、开荒者或工人。但也有不少是受宗教迫害的，例如在殖民地上垦荒的门诺派教徒。还有些瑞士人则听信了移民公司的虚假承诺，最后不得不咽下贫穷的苦果。

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但他们中的一些人还是留下了自己的足迹。如种植园主、奴隶主Johannes Tobler，他于1752年写就的《南卡罗来纳历法》是如今美国南部诸州的首部历法。

还有制造出宾夕法尼亚来福枪的造枪匠马丁梅林(Martin Meili或Mylin)，这款枪在独立战争中变得声名显赫。

一位当上美国财政部长的瑞士裔美国人

这其中影响力最大的当属Albert Gallatin。Gallatin在日内瓦结束学业后便移民美国。他于1785年获得美国国籍，并步入政坛；他也是坚定的废奴派，此后自1801-1814年担任财政部长。

不过独立战争后能在美国这片年轻土地上被载入史册的瑞士人并不多，出于语言原因，他们总是被当作德国或法国人。

尽管如此人口普查显示1790年约有3%的户主是瑞士人。

早在1710年这些瑞士移民就在北卡罗莱纳建起了新伯尔尼市，也就是后来诞生了“百事可乐”的地方。

外部内容

19世纪时开始有更多的瑞士人进入中西部垦荒，并在那里建起了新格拉鲁斯(New Glarus)、泰尔之城(Tell City)和沃韦(Vevay)，此后又步入加利福尼亚、俄勒冈和华盛顿等太平洋沿岸各州。

值得注意的是在美国南部寻找新生活的瑞士人比例并不高。

“送来的”都是不招人喜欢的瑞士人

是贫穷驱动了19世纪的移民潮。据瑞士的历史辞典记载，19世纪中叶美国当局曾抱怨：“瑞士总是‘遣送’些不受欢迎的人。”

这一评价在19世纪末时发生了变化，因为到美国来的瑞士移民不再都是穷人，这也收获了美国当局的赞许。

外部内容

瑞士人开始成立联合会、办报纸，并长期保持发扬了这一传统：《美国瑞士人报》自1868年-1999年一直在发行，它最早的名字是《Der Grütlianer》。

直至世界经济危机爆发，每年都有不少瑞士人移民美国。但二战爆发后移民的方式发生了变化：许多都只是临时性的。

最著名的瑞士裔美国人

就留在美国的瑞士人来说，最著名的当属精神科医生伊丽莎白·库伯勒·罗斯(Elisabeth Kübler-Ross)。她于1958年离开其出生地苏黎世，并于2004年在亚利桑那州离世。库伯勒·罗斯提出了著名的“临终五阶段”模型。

直至今日，生活在美国瑞士移民依然是欧洲以外最大的瑞士人群体：2023 年共有83667 名瑞士人生活在美国，他们中的大部分人持有瑞士美国双重国籍。

（编辑：David Eugster，编译自德语：宋婷/xy）

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