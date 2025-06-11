瑞士最奇特的7次公投

Armin Capaul以友好且公开的态度呼吁在《联邦宪法》中写进“给不锯牛角的农民提供财政支持”的条款。 Keystone / Laurent Gillieron

纵观世界，瑞士民众每年的投票次数远远多于其他国家。有鉴于此，这里出现一些非比寻常的议案也不足为奇，比如：没有汽车的高速公路、没有战斗机噪音的旅游区，每日最高2瑞郎赌额，以及不去角的奶牛。

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啊，瑞士，公民权利的天堂……如果一个想法得到10万名支持者的签名响应，就会被付诸全民公投。如果至少有5万名选民反对政府和议会的某项法律提案，公民也要就此投票。每次政府和议会修改宪法，公民则必须投票表态。

自1848年以来，瑞士共举行了约650次公投。这里，我们来历数几个最不寻常的议题，其中有一些随着时间推移变得愈发奇怪。

7. 公民复决(1985年)：新婚姻法

你绝想不到，在并不久远的过去，瑞士还遵循一系列无比守旧的做法-比如：丈夫作为一家之长，可以自行决断，他可以在妻子没有任何发言权的情况下取消租赁协议或出售房屋。他甚至可以管理妻子带入婚姻的财产。丈夫还可以禁止妻子工作。相应地，一些为了改变这些保守习俗的公投也应运而生。1985年的新《婚姻法》议案就是这类公投的典型代表。

政府和议会希望改变“男性家长制”的状况。但是反对改革的保守派成立了复决委员会，并成功发起了全民公决。该议案最终摆在了选民面前。1985年9月，54%的瑞士选民投票支持新的婚姻和继承法。很险！要知道，若不是瑞士女性在1971年获得了全国层面的投票权，假若只有男性有权参加本次公投，那么旧的父权婚姻法还会得以保留。

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6. 公民动议(1978年)：每年十二个周日-没有机动车辆和飞机

时至今日，人们仍对1973年瑞士高速公路上空无一人的景象记忆犹新。在石油危机的背景下，为了节约资源，联邦委员会颁布了三个无车周日的措施。这举措启发了一群年轻学生，他们认为，无车周日应该成为瑞士的新常态。

于是，他们提议在每月的第二个星期日不仅禁止汽车，而且禁止 “陆、海、空”的所有机动交通。发起者希望将每一个细节都写入《联邦宪法》。要是今天，电动自行车也会被涵盖在内-因为动议要求“装有辅助发动机的车辆 ”应被明确提及。

如果该动议获得通过，那么在休闲运动至上的瑞士，肯定会出版《超车道上的自行车路线》、《十二条最美的高速公路骑行路线》或《中间车道上的最佳休闲地点》之类的书籍。

但事情并没有发展到那一步。一些右派、左派和中间派的小型团体确实投票赞成了“每年12个星期日无车无飞机”的议案，但1978年5月，该动议还是因逾63%的反对票而遭否决。

5. 公民动议(1908年)：禁止苦艾酒

20世纪初那场“苦艾酒道德恐慌”的强烈程度足以让21世纪的瑞士年轻人相信，苦艾酒能与可卡因或迷幻药相提并论。

苦艾酒(Absinth)是瑞士纳沙泰尔州Val-de-Travers山谷出产的一种烧酒。历史上一直被人们当作灵丹妙药而流传，诗人和艺术家们也把它作为一种灵感的催化剂。但它也常常被人们称作“有毒的仙女”或者“绿仙子”。

1905年，瑞士接连发生了两起饮用苦艾酒后杀害婴儿和女性的案件。自此之后，多个州发起了针对苦艾酒的请愿和禁令运动。这场运动得到了反酗酒和禁酒组织以及葡萄酒和啤酒游说团体的支持-这些机构对“绿仙子”比葡萄酒和啤酒更便宜这件事一直耿耿于怀。

在政治层面，禁令动议得到了社会民主党和天主教保守派的支持。虽然关于苦艾酒的争论主要发生在瑞士法语区，但在德语区和瑞士东部，许多人也都希望剥夺法语区居民的这一特产：在下瓦尔登州和格劳宾登州，支持禁酒令的选民比例高达80%。在瑞士全国，苦艾酒禁令最终以63%的支持率获得通过。

2005年2月，联邦公共卫生局撰文称，苦艾酒禁令是“不再符合当前要求的特殊规定”，因此宣布自2005年3月起，苦艾酒在瑞士恢复合法。不过，瑞士的行政机构作风就是“严谨”-联邦卫生局附加指出：”在2005年3月1日之前，苦艾酒仍属非法。”

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4. 公民动议(1958年)：增加“赌场游戏”的最高赌额

关于”不健康成瘾行为”的全国政治大讨论，还有另外一个议案值得一提：从1874年开始，瑞士就禁止经营赌场。

经过20世纪20年代的反反复复，1928年，瑞士批准了每天最多2瑞郎的赌额上限-如今看来，这就像是忧心忡忡的父母对子女零花钱的限制。

20世纪50年代末，瑞士“赌徒的灵魂”要求获得“尽情的释放”：一项公民动议呼吁将赌注上限提高到5瑞郎。尽管遭到温和派小党派和教会的反对，瑞士选民还是为5瑞郎赌注开了绿灯。1958年12月，近60%的(男性)选民投票赞成了该议案。

如今，在伯尔尼大赌场的美式轮盘赌中，5瑞郎是最低赌注。

3. 公民动议(2018年)：反对奶牛去角

瑞士山区农民Armin Capaul在自家牛棚里，当着国际媒体的面，伴着吉米·亨德里克斯(Jimy Hendrix)的音乐翩翩起舞-这一幕打动了瑞士公众的心。这位农民大叔提出的“有角奶牛”动议呼吁将“向为成年绵羊和山羊留角的农民提供财政支持”的条款写入联邦宪法。

这位在瑞士格劳宾登州长大的农民用直截了当的语言风格让许多瑞士人意识到去角给奶牛带来的痛苦，以及牛角对动物的重要性。

但是，反对者也以动物福祉为论据：为防止带角牲畜彼此碰撞受伤而大量修建栓系式牛舍，这并不会给动物带来更多好处。

Armin Capaul认为有角奶牛是“珍贵的文化财富”，这一论点在多大程度上影响了投票结果？我们无从得知。尽管获得社会民主党和绿党等党派以及众多自然和动物保护协会的支持，2018年11月，“支持有角奶牛”动议还是被超过半数(54%)的、投反对票的选民否决。

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2. 复决(1895)：火柴生产的垄断

让国家垄断火柴生产的议案要追溯到上个世纪，这在今天看来似乎有些匪夷所思。

但当年，议案的发起可有着非常严肃的原因：当时，生产火柴要使用白磷。这种物质不仅极易燃烧，而且会让工人患上致命的疾病，这可就严重了。虽然当时已经发现了无害的红磷替代材料，但其价格要昂贵许多。

更早之前，瑞士曾经禁止过一次私人火柴生产，但导致火柴走私盛行。这种情况下，国家垄断被视为解决问题的另一种途径。自由民主党和社会民主党都对该国家垄断议案表示支持，但在1895年9月的全民公决中，超过56%的选民表示反对。

1. 公民动议(2008年)：反对旅游区的战斗机噪音

反对旅游区的战斗机噪音动议于2008年付诸表决，内容顾名思义。但该动议牵扯出一个难解的矛盾：谁会喜欢战斗机制造的噪音分贝呢？如果选民投票支持动议，飞机要去哪里制造噪音呢？毕竟，在瑞士，哪个城市不是大胆地(如果不说它们“鲁莽”的话)宣称自己是旅游区呢？

尽管有着无解的矛盾，当迈林根起降F/A-18战斗机的计划宣布后，一家大型酒店基金会和一个环境保护组织还是发起了相关公民动议，要求联邦宪法做出以下修改：“和平时期，禁止在旅游休闲区进行有喷气式战斗机参与的军事演习”。

尽管得到了军队反对者和左翼政党的支持，但该动议仍于2008年2月以超过68%的反对票数遭遇“滑铁卢”。

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(编辑：Samuel Jaberg，编译自法语：郭倢/dh)





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