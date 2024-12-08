阿尔卑斯长号是瑞士的吗？
对于大多数人来说，阿尔卑斯长号与瑞士似乎是一个无缝衔接的整体。然而，其实就像许多瑞士传统乐器都不是源自瑞士本土一样，这种乐器也并非瑞士的产物。根据音乐学家的说法，只有一种乐器可以被称为真正的瑞士乐器。
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阿尔卑斯长号和布谷鸟钟一样，都是瑞士形象的代表。然而事实却只能让人失望了：阿尔卑斯长号和布谷鸟钟都不是真正的瑞士产品。
在日内瓦或卢塞恩的大多数纪念品商店都能买到著名的”瑞士布谷鸟钟”，其实来自德国黑森林地区。
“牧羊人”的乐器
而象征瑞士及其民间文化的阿尔卑斯长号从历史上来看也与瑞士无关：音乐学家表示，没有任何证据表明这种乐器起源于瑞士。
洛桑音乐学院(EML)强调：”阿尔卑斯长号的历史非常悠久，起源难以确定。这种乐器的灵感来自于被中亚游牧民族带到欧洲的号角或小号，这一点是可以肯定的。”
然而从中亚草原到瑞士山区，相隔万水千山。那么，阿尔卑斯长号为什么如此深受瑞士人的喜爱呢？
在瑞士的山谷中，这种乐器曾被当作一种通讯工具。例如用来发出警告信号或召唤人们去教堂的用具。
因此阿尔卑斯长号成功地进入了瑞士人的生活，这种乐器与瑞士人在浪漫主义时代为自己打造的“牧羊人”的形象完美地契合在一起。
瑞士旅游局写道：”在历史的长河中，曾有很长一段时间，阿尔卑斯长号作为瑞士牧羊人的传统乐器的说法几乎完全消失了。”
直到十九世纪的浪漫主义时期，民俗学和旅游业复兴之时，阿尔卑斯长号才经历了一次复活-甚至上升为国家的象征。
起源于国外
瑞士民间传说中的所有传统乐器，实际上都是其他地方的乐器改造的。
瑞士民乐中的大明星-著名的施维茨小手风琴来自奥地利。虽然它是1886年在施维茨发明的，但它只是1829年在维也纳发明并传遍欧洲的二声部手风琴的众多变体之一。
齐特尔琴(Zithern)在瑞士传统音乐中也非常流行。在伯尔尼州，甚至专门为这种乐器开设了一家博物馆。
该乐器家族中最著名的代表是扬琴，在阿彭策尔州的民间乐团中至今依然经常使用。
在苏黎世市，早在1447年就有关于扬琴的记载，当时一个人在夜间演奏扬琴，因扰乱治安而被罚款。
尽管扬琴在瑞士已存在了数百年，但它也并非起源于瑞士。关于它是如何传入瑞士的，有多种说法，但音乐学家一致认为它起源于东欧。
在弦乐器的大家族中，扬琴的各种改装版本在匈牙利、英国甚至中国都有迹可寻。
一个简单的碗
但到底有没有真正的瑞士乐器呢？好消息：我们的搜寻并非一无所获。阿彭策尔的”硬币转碗(Talerschwingen)就是世界上除了瑞士之外再也找不到的一种乐器，悠扬的约德尔调就是用这种乐器伴奏的。
它的演奏原理是在泥碗中转动一枚硬币，产生的声响因碗的大小不同而不同。当然，今天在碗里旋转的不再是一枚塔勒(Taler，过去的钱)，而是一枚5瑞郎硬币。
而且最好还要用1968年以前的5瑞郎硬币，因为当时这种硬币还是银制的，这对声音很重要。
阿彭策尔民歌演唱时用的硬币转碗(Youtube):
可能有些眼界小的人会说，这只是一种非常原始的发声方式。但这种简单、低调的特性难道不是最符合瑞士的“淳朴牧民”风格吗？
(编辑：Samuel Jaberg，编译自德文：杨煦冬/gj)
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