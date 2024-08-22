海平面上升速度高于均值 太平洋岛国面临毁灭危机

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（法新社萨摩亚首都阿庇亚22日电） 联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）今天警告，受气候变迁引起的气旋、海洋热浪和海平面上升影响，部分太平洋岛国领土正面临「毁灭」危机。

古特瑞斯出访萨摩亚时指出，太平洋岛国命运取决于能否将全球暖化控制在比工业化前高出摄氏1.5度的增幅以内。

将近200个国家同意致力达成这项在2015年巴黎协定（Paris Agreement）订定的目标，但联合国的估计显示全球并未步上实现计画的轨道。

古特瑞斯说：「持续升高的海平面对萨摩亚、太平洋岛国和其他发展中小岛国家造成巨大威胁。这些挑战需国际社会采取坚定行动。」

他指出，太平洋岛国地区仅占全球碳排放量的0.02%。「却身处气候危机的前线，面对从剧烈热带气旋到破纪录海洋热浪等极端气候事件。」

古特瑞斯表示：「这里海平面上升速度甚至高出全球均值，造成数以百万计太平洋岛民的生存威胁。」

「人民正在受苦，经济受到重创。整个区域面临毁灭危机。」

古特瑞斯敦促更富有国家实现承诺，帮助为气候变迁付出代价的发展中国家。

他也呼吁国际采取行动，处理气候变迁、渔业过度捕捞和塑胶污染对太平洋带来的冲击。（实习编译：杨智恩/核稿：陈政一）