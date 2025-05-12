海马士多管火箭 首次在台射击

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（法新社台北12日电） 台湾国军对美采购的海马士多管火箭系统（HIMARS）去年10月运抵台湾，负责接装的陆军58炮指部多管火箭连官兵今天下午在屏东九鹏基地首度实施实弹射击，共射击33枚训练火箭弹，验证接装成果。

海马士多管火箭系统可搭载1个6联装227公厘火箭夹舱，或是一枚射程达300公里、具导向功能的陆军战术区域飞弹（ATACMS）夹舱。

今天操演是射击训练弹，当指挥官下达发射命令后，只见火箭弹伴随着浓浓尾烟迅速飞向外海，并在空中爆出「砰」声响，十分震撼。

台湾原向美国采购11套海马士多管火箭系统（代号：轰雷计画），后因陆军未采购40辆M109A6（Paladin）帕拉丁自走炮，遂再增购18套海马士，总数达到29套；原先首批采购64枚陆军战术飞弹，最后也增购总数至84枚。 首批海马士多管火箭系统与陆军战术区域飞弹于去年10月运抵台湾，均由第10军团下辖58炮指部接装。台湾国防部指出，「远程精准火力打击系统」全案采购29套海马士多管火箭系统、战术区域飞弹及精准火箭等；首批11套海马士系统已于去年交运，原预划民国116年交运的第2批18套海马士系统，现可提早于115年交运。