涉及资安风险 南韩军警等机构限制存取DeepSeek

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（法新社首尔6日电） 南韩政府各部会和警方今天表示，他们正在阻止中国人工智慧（AI）新创企业深度求索（DeepSeek）存取工作用电脑；监察机构先前曾询问DeepSeek如何处置用户资讯，但未获回应。

DeepSeek上个月推出R1聊天机器人，声称能以远低于美国人工智慧领导企业的投资成本达到相同水准，颠覆全球产业。

南韩、法国和义大利等国家询问DeepSeek有关数据的做法，并提交书面请求，要求DeepSeek说明如何处理用户资讯。

然而DeepSeek未能回应南韩数据监督机构的请求，多个政府部会今天证实已采取措施限制存取，以防透过生成式人工智慧服务泄露敏感资讯。

南韩国防部一名官员告诉法新社：「已针对具备网路连线的军方工作用电脑，实施封锁DeepSeek的措施。」

国防部负责监督部署对抗北韩的现役军人，也「考量安全与技术风险，重申每个部队和军人在使用生成人工智慧时应采取的安全预防措施」。

此外，南韩警方也向法新社表示已阻止DeepSeek存取，产业通商资源部则表示已暂时限制旗下所有公务电脑存取DeepSeek。

产业通商资源部指出，由于DeepSeek「并未回应个资保护委员会（Personal Information Protection Commissio）的请求」，才会诉诸此举。

南韩财政部也告诉法新社，财政部已「实施措施防范所有员工将个人和机密资讯泄漏给DeepSeek」。