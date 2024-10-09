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涉密谋美国大选日发动攻击 阿富汗男子被捕

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（法新社华盛顿8日电） 美国司法部今天表示，阿富汗男子塔维迪（Nasir Ahmad Tawhedi）因涉嫌密谋以极端组织「伊斯兰国」（IS）名义在美国11月5日选举日发动攻击而被逮捕。

27岁的塔维迪昨天在奥克拉荷马州被捕，并被控意图向伊斯兰国提供物质支援。

司法部长贾兰德（Merrick Garland）在声明中表示：「被告密谋取得半自动武器，并于选举日以伊斯兰国名义在美国领土上发动暴力攻击，已被司法部阻止。」

塔维迪被捕后说，这次袭击计画锁定大型集会，他和他的同谋打算在攻击中献出生命。

根据刑事告诉状，塔维迪于2021年9月9日持特殊移民签证进入美国。

告诉状写道，塔维迪最近在社群平台脸书（Facebook）张贴广告，说要出售家族私人财产；随后联邦调查局（FBI）一名秘密人员联系了塔维迪。

告诉状写道，FBI人员佯称需要一台电脑来做枪枝生意，塔维迪则表示有兴趣购买两支AK-47突击步枪和弹药。

司法部表示，塔维迪是因为「涉嫌采取行动清算家族资产，将家人重新安置在海外，取得AK-47突击步枪和弹药，并在美国犯下恐怖攻击」而被捕。（译者：纪锦玲）

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