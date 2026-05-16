涉巨额股票交易 民主党人控川普贪腐

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（法新社华盛顿15日电） 美国总统川普遭披露曾以他的名义进行大笔股市交易后，民主党人今天指控川普贪腐，不过他的儿子否认有任何不当行为。

联邦参议员华伦（Elizabeth Warren）在社群平台X上写道：「总统的贪腐是一场国家安全灾难。」华伦指的是购买人工智慧（AI）晶片大厂辉达（Nvidia）股票一事。川普允许辉达对中国销售产品，曾一度推升辉达股价。

华伦也写道：「川普带着辉达执行长一起访问中国，游说（中国国家主席）习近平购买先进AI晶片，即使这会对美国国家安全构成威胁。结果，川普自己也买进数百万美元的辉达股票。」

川普的家族企业是由他的儿子艾瑞克．川普（Eric Trump）与长子小唐纳（Donald Trump Jr.）共同经营，艾瑞克否认有任何不当行为。

艾瑞克在社群平台X上写道：「我们所有的资产都是由最大的金融机构以盲目信托方式，投资于广泛的市场指数中。如果有人暗示任何川普家族成员可自行决定买卖个别股票，这就是谎言，完全不符事实。」

艾瑞克并未担任政府官方职位，但他本周仍随同川普访问中国。辉达执行长黄仁勋也参与川普的中国行。

民主党籍伊利诺州州长普里茨克（JB Pritzker）在社群平台X上发文说，川普是「美国史上最腐败的总统」。

自从重新掌权以来，川普已将家族企业的经营权交给他的儿子们，面临的道德伦理约束比他第一任期宽松。先前，川普曾暂停家族的海外投资，但并未展延这项禁令。

川普集团（The Trump Organization）最近还宣布，将在乔治亚首都特比利西（Tbilisi）兴建一座饭店综合建筑。

川普总统本人模糊了界限，举例来说，他曾在私人住所举办外交活动。

昨天以川普名义公布的文件，详列总额超过2亿美元的交易，涉及亚马逊（Amazon）、苹果（Apple）、微软（Microsoft）与波音（Boeing）等大型企业。

财经媒体「富比世」（Forbes）估计，到了2026年3月，川普的个人财富达65亿美元，在一年内增加14亿美元。