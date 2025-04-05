涉性侵丑闻遭免除圣职 前华盛顿大主教麦卡里克辞世

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（法新社华盛顿4日电） 美国一名高阶神职人员今天表示，前华盛顿大主教麦卡里克（Theodore McCarrick）已在美国去世。麦卡里克是首位因涉性侵而遭罗马天主教教宗免除圣职的枢机团成员。

「纽约时报」引述梵蒂冈声明报导，前华盛顿教区大主教麦卡里克在密苏里州去世，享寿94岁。他生前是罗马天主教会中面临性侵指控的最高阶美国教士。

华盛顿教区现任大主教麦克劳（Robert McElroy）也证实麦卡里克的死讯。他在声明中说：「今天，我得知前华盛顿教区大主教麦卡里克过世。」

「此刻，我特别惦记在他担任神职期间受到他伤害的人。愿我们透过他们所承受的长久痛苦，坚定不移地为他们以及所有性侵受害者祈祷。」

麦卡里克在罗马天主教担任圣职漫长且杰出，他曾担任前教宗若望保禄二世（Ppe John Paul II）的人权特使，他在担任特使期间曾前往冲突地区，并与古巴革命领袖斐代尔．卡斯楚（Fidel Castro）等全球领袖接触。

曾任纽约教区大主教的麦卡里克，在2000年担任华盛顿教区大主教，与柯林顿（Bill Clinton）和小布希（George W. Bush）等美国总统往来。

他后来也被封为枢机主教，这是最高阶的神职人员之一，也是负责遴选新教宗的选举人团成员。

但在2018年遭踢爆他过去的不当行为后，梵蒂冈调查发现他在50年前曾性侵一名青少年。他也曾涉嫌性侵其他未成年人与年轻男子。

由于罗马天主教性侵丑闻不断扩大，时任教宗方济各（Pope Francis）2019年在饱受抨击下免除麦卡里克的圣职，剥夺他作为神父的一切权利，连私下举行弥撒都不准。

致力于追究性侵者责任的教士性侵幸存者网路（Survivors Network of those Abused by Priests, SNAP）今天发布声明说，麦卡里克是「罗马天主教现代历史中最臭名昭彰且权势最大的性侵者」，他「从未因他犯下的罪行而遭到究责」。 「虽然他最终被禁止公开从事神职活动、免除圣职、也被夺去枢机的头衔，但他从未因他对儿童、年轻人、神学生以及其他受他权势控制的人所造成的巨大伤害而接受审判。」

「他的死亡标志他生命的终结，但不代表遭到他荼毒的幸存者得到正义。」