涉艾普斯坦案 美国会将对麦克斯威尔取证

（法新社华盛顿8日电） 美国已故性犯罪者艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的共犯麦克斯威尔（Ghislaine Maxwell）明天将接受美国国会的闭门质询，不过预料她将行使拒绝回答问题的权利。

麦克斯威尔因招募少女给名誉扫地的金融家艾普斯坦而被判处20年有期徒刑，她将透过视讯连线在狱中接受联邦众议院监督暨政府改革委员会（Committee on Oversight and Government Reform）的质询。

美国政府近期释出关于艾普斯坦的最新一批档案，尽管外界普遍预期不会再有新的起诉，但随着与这位遭定罪性犯罪者的关系曝光，不少政商领袖卷入丑闻或辞职下台。

联邦众议院监督暨政府改革委员会正在调查艾普斯坦与权贵的关系，以及关于他犯罪资讯的处理方式。

然而，麦克斯威尔预计将援引她受到美国宪法第5修正案保障的免于自证其罪权利。

艾普斯坦2008年因劝诱未成年者卖淫而被定罪。他与全球富豪权贵之间的广泛联系，尤其是在他2009年获释后，已成为全球政坛极具争议的话题。 2019年，艾普斯坦在等待未成年人性贩运罪的审判期间死于狱中，死因遭裁定为自杀。

麦克斯威尔的律师已敦促国会给予她法律豁免权，以便她在取证中作证，但遭到国会议员拒绝。

她的辩护团队表示，在无法获得豁免的情况下，麦克斯威尔将行使第5修正案赋予的权利，以避免自证其罪。 她的律师团在一封信中说：「在这些情况下继续进行程序，除了纯粹的政治作秀之外，没有其他目的。」