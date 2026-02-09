涉艾普斯坦案 挪威资深外交官尤尔请辞

（法新社奥斯陆8日电） 挪威外交部今天表示，在当局针对挪威驻约旦及伊拉克大使尤尔（Mona Juul）与已故美国性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的关联展开调查后，尤尔本人已经请辞。

尤尔曾在促成1990年代初期「奥斯陆协议」（Oslo Accords）的以色列巴勒斯坦秘密谈判中扮演关键角色，她是最新一批艾普斯坦案相关文件公布后，被卷入风暴的数名挪威知名人士之一。

挪威外交部长艾德（Espen Barth Eide）透过声明表示：「这是一个正确且必要的决定。尤尔与被定罪的加害者艾普斯坦的接触，显示了她判断力的严重缺失。」

这位资深外交官因涉嫌与艾普斯坦有关联，已于2日遭暂时停职以待调查。艾普斯坦于2019年因涉嫌性贩运正等待审判时，在狱中身亡。

根据挪威媒体报导，艾普斯坦在遗嘱中留下了1000万美元给尤尔与她丈夫的两个孩子。尤尔的丈夫是同为外交官、也是奥斯陆谈判斡旋者的罗德-拉森（Terje Rod-Larsen）。

艾德表示，外交部将在审查期间持续与尤尔进行对话，以确定他们往来的程度。他说：「了解她作为一名外交部雇员，与艾普斯坦接触的范围有多广，这点非常重要。」

尤尔的律师谢尔布雷德（Thomas Skjelbred）透过声明中指出，她辞职是因为「她现在所处的状况，使她无法以负责任的方式履行职责」。

谢尔布雷德补充表示，这种情况「对她本人及直系亲属造成巨大的个人压力」，她将继续配合外交部的调查。

挪威的政治圈与王室圈已被卷入艾普斯坦风暴的核心，其中包括世界经济论坛（World Economic Forum）执行长布伦德（Borge Brende），以及正因「加重贪污」罪嫌接受调查的前总理贾格兰德（Thorbjorn Jagland）。