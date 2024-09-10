深伪色情犯罪危机荼毒韩国校园

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（法新社首尔10日电） 在韩国当局于通讯应用程式Telegram破获针对校园的人工智慧（AI）深伪色情聊天室犯罪网络后，18岁的运动人士房书润（Bang Seo-yoon，音译）就开始搜集受害者的证词。

她记录的许多案例都依循同一套模式：男学生从私人Instagram帐号窃取无害的自拍照，然后制成露骨图片，再分享到聊天室以羞辱女同学甚至教师。

韩国网路极为发达，拥有全球最快的平均网速，却也长期在对抗网路性暴力。专家说，Telegram、AI技术和松散法规等不利因素结合在一起，加剧了网路性暴力，且问题正迅速渗透全国校园。

房书润告诉法新社：「不只深伪本身造成伤害，那些影片在认识的人之间散播，更让人丢脸和痛苦。」

自当局今年8月发现第一个这类Telegram聊天室以来，房书润收到身心交瘁的受害者传来数以千计通报。这类聊天室通常在校园内建立，以女学生和教职员为猎物。警方说，加害者多半是青少年。

业界数据显示，深伪技术流行率在全球成倍激增，网路安全新创企业Security Hero估计，2023年的年增率达500%，多达99%受害者是女性，通常是知名歌手和演员。

但运动人士说，名人拥有强大的保护伞，而许多普通受害者还在努力讨公道。

这些案件的起诉率低得可怜：根据一名国会议员取得的警方数据，从2021年到今年7月，793起深伪犯罪中，仅有16人被逮捕和起诉。

在聊天室消息传开后，报案数量激增，8月底的5天内就有118起，有7人在警方取缔行动中被捕。但警方说，7名疑似加害者中，有6人是青少年，而韩国法院极少针对未成年人发布逮捕令，也让起诉变得很复杂。

「韩国女性人权振兴院」受害者支援部门主管姜明硕（Kang Myeong-suk，音译）说，受害者「在网路空间遭受同学的性羞辱和嘲笑」，而加害者往往不会面临任何后果，「受害者生活在恐惧中，深怕那些被捏造的图片会被身边的人散布」。

姜明硕还说：「有些网路评论认为受害者应该『走出来』，因为那些深伪图片又不是真的…但捏造图片不是真的，不代表受害者承受的痛苦会比较轻。」

韩国整体犯罪率通常很低，但长期解决不了猖獗的偷拍相关犯罪，导致群众2018年在全球反性骚和性侵的#MeToo运动启发下大规模示威，最终迫使国会议员修法加强防治犯罪。

但学者尹金智永（Yoon Kim Ji-young，音译）说，尽管如此，「加害者受到的惩罚往往微不足道，例如罚款或缓刑，与罪行严重性不成比例」。

尹金智永还提到，总统尹锡悦认为女性主义造成韩国生育率很低，他对女性主义的不屑一顾，向男性释出的讯息就是「对女性抱持敌意或歧视也没关系」。