深化双边关系 缅甸总统抵印度访问

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（法新社新德里30日电） 缅甸总统敏昂莱（Min Aung Hlaing）今天抵达邻国印度，这是他就任文职领导人以来的首次外访，预计将与印度总理莫迪（Narendra Modi）举行会谈。

两国政府表示，前军事首长敏昂莱在访问印度5天期间，也将与企业界代表会面。

印度外交部发言人贾斯瓦（Randhir Jaiswal）在声明中表示「热烈欢迎」，并在社群媒体上发布敏昂莱在印度东部比哈邦（Bihar）走下红毯的照片。

敏昂莱这趟访问的首站将是参访佛教圣地菩提迦耶（Bodh Gaya），据信徒所称，这是佛陀当初悟道成佛之处。

贾斯瓦说：「他的来访反映连结两国的深厚宗教、历史与民间关系，同时展现了双方持续合作的深度。」

印度外交部表示，敏昂莱6月1日将在新德里会晤印度总理莫迪和总统慕尔穆（Droupadi Murmu），接着将前往金融中心孟买。

贾斯瓦昨天在新德里向媒体表示：「这两位领袖将讨论如何进一步深化关系。这趟访问也包含重要的商业议程，双方也将讨论如何强化经济关系。」

根据印度政府资料，印度与缅甸2025年到2026年双边贸易额为19.5亿美元。 敏昂莱今年4月宣誓就职缅甸总统，在5年前发动军事政变夺权后，如今以文职身分持续统治国家。根据国会官员说法，当时，中国、印度与泰国和另20国的代表都曾出席他的就职典礼。