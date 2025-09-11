港府提案让同性伴侣合法登记 立法会大比数否决

（法新社香港11日电） 香港立法会昨天大比数否决一项让同性伴侣关系合法登记的议案，有分析指出，这反映出港人对同性问题的立场较为保守。

香港现时并不承认同性婚姻或民事结合。2023年，前民阵召集人岑子杰就香港不承认同性伴侣关系向终审法院提出上诉，终审法院裁定部分胜诉，宣告政府违反了香港人权法案中的积极义务，即未设立替代框架让同性伴侣关系（例如注册民事伴侣关系或民事结合）获得法律承认。

为此，港府提出同性伴侣关系登记条例草案，内容大致是给予已在海外注册结婚的同性伴侣在香港登记，享有医疗决定及处理身后事等权利。但立法会昨天以71票反对、14票赞成、1票弃权的大比数否决草案，草案未能通过二读。这也是2021年港府「完善选举制度」后，本届议会首次否决政府的草案。

草案遭否决后，政制及内地事务局局长曾国卫表示失望，但说尊重立法会的决定和投票结果，因为立法会议员是反映社会和市民意见的代议士。

岑子杰在其脸书表示，对草案被否决深感可惜，希望此次的立法工作只是落实同性伴侣权益的「未跨出的起点」。为了保障同性伴侣平等权益及展现香港恪守法治精神，希望政府和立法会能展现最大的责任感、勇气和智慧，尽快跨出这起点，再次推动相关立法工作。