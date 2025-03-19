滞留太空9个月2名NASA太空人 安全返回地球

afp_tickers

2 分钟

（法新社华盛顿18日电） 滞留太空长达9个月的美国国家航空暨太空总署（NASA）太空人魏摩尔和威廉斯今天乘坐太空探索科技公司（SpaceX）太空船返回地球，顺利在佛罗里达州外海降落。

载有魏摩尔（Butch Wilmore）和威廉斯（Suni Williams），以及美国太空人赫格（Nick Hague）和俄罗斯太空人戈布诺夫（Aleksandr Gorbunov）的SpaceX乘龙号（Crew Dragon）穿越大气层后，于下午5时57分（格林威治时间21时57分）在佛罗里达州外海展开降落伞，顺利降落在海面上。

当这艘名为「自由号」（Freedom）、外形如水果软糖的乘龙载人太空船在晴朗无云的天空下，随着波浪平稳起伏时，地面团队响起热烈欢呼。这艘太空船在重返大气层时曾承受高达摄氏2000度的炙热高温，机身被烧得焦黑，但仍顺利完成降落。

赫格在顺利降落后，在太空船内与任务控制中心通话时表示：「真是太刺激了。我在太空船内看到大家笑得合不拢嘴。」

救援艇迅速驶向太空舱进行初步安全检查，不久后，一艘更大的回收船将「自由号」（Freedom）太空船吊起。团队打开舱门，太空人一个接一个被搀扶走上移动辅具，并挥手示意，纷纷做出竖起大拇指的手势。

接下来，他们将乘坐直升机前往休士顿，并在一两天内与家人见面，随后开始进行身体复健计画。