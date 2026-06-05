澳洲一族党议员倡驱逐外籍居民 接获党内来电后改口

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（法新社雪梨5日电） 澳洲极右派「一族党」国会议员乔伊斯（Barnaby Joyce）在接受电视媒体访问时说，若一族党执政，会强行将外籍永久居民赶出自家门；但在接到党内同事来电后，乔伊斯立即改口。

过去数十年来被视为边缘团体的一族党（One Nation），在上周一项民调中，人气飙升一跃成为全澳最受欢迎的政党。一族党目前由激进分子汉森（Pauline Hanson）领导。

乔伊斯昨晚接受澳洲天空新闻台（Sky News Australia）访问时表示，如果一族党执政，将要求外籍永久居民应出售他们的房产，否则将由国家没收。

乔伊斯受访时还警告拥有房产的外籍永久居民说：「如果你忠于这个国家（澳洲），你的问题就能解决。」

但据报导，乔伊斯在接到党内同事打来电话后，他随即改口。

他对天空新闻台表示：「经进一步了解和讨论…我们不打算把永久居民赶出他们的家门。」

法新社报导，曾任澳洲副总理的乔伊斯，向以言行大胆着称，过去他曾扬言要处死美国影星强尼戴普（Johnny Depp）的爱狗；还曾醉倒在人行道上被拍摄到画面，而不得不戒酒。

外界长期以来认为，澳洲的投票制度能避免澳境内民粹主义政党的崛起，但如今主张削减移民、反对激进伊斯兰的「一族党」崛起， 已经动摇了这种看法。

澳洲经济部长本周表示，民众对住房及生活成本的「合理」忧虑，是促使一族党人气上升的主因。（编译：纪锦玲）