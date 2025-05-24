澳洲东部豪雨5死 洪水渐退仍5万人受困数千人停电

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（法新社雪梨24日电） 澳洲新南威尔斯州（New South Wales）连日大雨、到处洪水泛滥的情况已经有所好转。不过当局指出，截至今天仍有数万人孤立无援，数千人无电可用。

洪水正在缓慢退去，但仍有20多个紧急警报尚未解除，当局的重点转为灾损评估并向与外界隔绝社区运送物资。

新南威尔斯州国家紧急救难服务处（State Emergency Service, SES）估计，多达1万间房屋因洪水而受损，主要集中在新南威尔斯州中部和北部。

新南威尔斯州国家紧急救难服务处指出，许多社区仍然孤立无援，估计有5万人受到影响。

新南威尔斯州国家紧急救难服务处总警司麦奎恩（Paul McQueen）说：「我们将继续透过陆路、水路和空中向那些孤立无援的居民供应物资，这是我们的多机构应变其中一部分。」

当局在塔里（Taree）附近1间房屋发现1名80多岁男子的遗体，使得这起洪灾死亡人数来到5人。

塔里是受创最重城镇之一。由于联外方式恶劣难测，总理艾班尼斯（Anthony Albanese）未能按计画前往当地视察。

艾班尼斯在社群媒体平台X上说：「洪水和撤离警报尚未解除，情况仍然危急。」