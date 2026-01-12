澳洲国会将提前两周复会 拟推新法打击仇恨犯罪

afp_tickers

3 分钟

（法新社雪梨12日电） 澳洲政府今天表示，国会将提前两周复会，推动加强打击仇恨犯罪与枪枝管制的立法改革，以回应去年造成15人丧命的邦代海滩（Bondi Beach）枪击事件。

雪梨知名景点邦代海滩（Bondi Beach）去年12月14日发生澳洲近30年来最致命的大规模枪击案，事发当时，当地正在举行犹太节日「光明节」（Hanukkah）庆祝活动。事发后，澳洲已提出一连串改革仇恨犯罪与枪枝法规的措施。

澳洲总理艾班尼斯（Anthony Albanese）表示，将于本月19日至20日召集参众两院开会，以通过相关新法并向罹难者致哀。澳洲国会原定2月3日结束暑假复会。

艾班尼斯在记者会上说：「邦代海滩恐怖分子心中充满仇恨，手中却握有枪枝，这项法律将同时应对这两个问题。」

新法内容包括对宣扬暴力的宗教领袖与散播仇恨言论者制定「加重仇恨言论罪」、建立仇恨组织名单和加重网路犯罪刑责等。艾班尼斯说，内政部长将可拒绝或取消意图散播仇恨者的签证。

此外，新法案也将启动30年来规模最大的枪枝回购计画。在1996年塔斯马尼亚岛（Tasmania）阿瑟港（Port Arthur）发生大屠杀、造成35人死亡后，澳洲也曾推出一项枪枝回购计画，在全国范围内收回了约64万枝被禁枪械。

相关草案细节预计明天对外公布。

在邦代海滩枪击案中丧命的50岁枪手阿克拉姆（Sajid Akram）原籍为印度南部城市海得拉巴（Hyderabad），1998年以签证入境澳洲，在澳洲出生的24岁儿子纳维德（Naveed Akram）目前仍在狱中，将面临恐怖主义与15项谋杀罪等多项指控。（编译：刘文瑜）