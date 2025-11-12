澳洲将移民安置岛礁惹议 诺鲁总统低调访澳引关注

afp_tickers

3 分钟

（法新社雪梨12日电） 澳洲最近将移民安置太平洋岛国诺鲁等地遭受批评之际，诺鲁总统亚定（David Adeang）本周低调访问澳洲，与多位部长会面，而两国政府对于亚定访问行程皆密而不宣。

澳洲广播公司（ABC）昨天下午在国会大厦发现亚定行踪，但诺鲁与澳洲政府均未公布亚定的完整行程。

数小时后，澳洲内政部长柏克（Tony Burke）在社群媒体表示，他与亚定就多项议题进行「很有成效的会谈」。

外交部长黄英贤（Penny Wong）办公室则表示，部长于10日与亚定会晤，席间向他提出「近期媒体报导」相关事宜。不过，黄英贤办公室未进一步说明讨论内容。

澳洲官员说，亚定此行访澳，是与其他太平洋国家领袖一起参加「领袖计画」。

但两国政府皆未事先公布亚定拜访澳洲国会大厦的行程。

法新社报导，数周前澳洲才将一批移民送往诺鲁的荒凉环礁上安置，他们大约有350人，其中许多人因重罪被定罪。

澳洲在野绿党参议员舒布里奇（David Shoebridge）批评说，有关诺鲁总统访澳行程高度保密，这种情况极为罕见。「政府只在对自己所谈协议感到难堪时，才会这样」。

澳洲将寻求庇护者送往巴布亚纽几内亚（Papua New Guinea）及诺鲁等条件恶劣的「安置中心」，这项海外拘留政策已受到国际社会谴责。

媒体报导，根据协议内容，澳洲将先支付4亿澳元作为遣送计画基金，之后每年再支付7000万澳元，为期30年。

由于连串事件发生，包括14名受拘留者死亡、发生多件自杀未遂案，以及至少有6案提交国际刑事法院，澳洲政府因此逐步缩减此一政策。

人权观察组织「国际特赦组织」（Amnesty International）引述联合国数据，截至今年1月，诺鲁拘留中心仍关押约100人。（编译：纪锦玲）