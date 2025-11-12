澳洲总理印尼总统会谈 同意签署新安全条约

（法新社雪梨12日电） 澳洲总理艾班尼斯（Anthony Albanese）和印尼总统普拉伯沃（Prabowo Subianto）今天在雪梨会谈后表示，两国同意签署新的安全条约，包括强化军事合作。

澳洲近年与长期盟邦美国关系更为密切，并强化军力以吓阻中国在亚太地区势力崛起威胁。印尼则采取更中立的路线，谨防与华府走得太近，也较不愿意刺激北京。

艾班尼斯与普拉伯沃在雪梨一处澳洲皇家海军基地共同出席记者会时表示，他们「刚就有关双边共同安全的新条约完成实质谈判」。

艾班尼斯告诉媒体：「这项条约展现我们两国共识，认同确保和平与稳定的最佳方式是携手合作。」

艾班尼斯表示，他希望明年能访问印尼签署这项新条约。

他说，新条约是以去年签署的双边国防协议为基础，当时承诺在竞争激烈的亚太地区加强合作，其中包括两国军队在对方境内行动的条款。

艾班尼斯说，新条约将承诺两国「定期在领袖及部长层级就安全事务磋商」，而且也将促进「互利的安全活动，且若两国或其中一方的安全受到威胁，双方将磋商并考虑可单独或共同采取的措施以因应这些威胁」。

普拉伯沃表示，这项条约承诺两国在国防与安全领域密切合作。

他说：「我们没办法选择邻居，尤其像我们这样的国家。」他还说：「好邻居会在困难时期互相帮助。」