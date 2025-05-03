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澳洲总理自称热爱对抗保守派 曾助终结对中贸易战

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（法新雪梨3日电） 澳洲总理艾班尼斯（Anthony Albanese）出身蓝领，一路奋斗到国家最高职位。他曾自称喜欢「对抗保守派」，也曾协助终结与中国的贸易战。

法新社报导，艾班尼斯领导的中间偏左工党（Labor Party）今天晚间赢得第2个任期，也让保守派对手尝到惨败的滋味。

自1996年以33岁之龄首次当选议员以来，艾班尼斯已在国会中任职近30年。他于2012年自述，「我喜欢对抗保守派，这就是我所做的事」。

现年62岁的艾班尼斯在雪梨市中心1间享有政府补贴的简朴公寓长大，他的蓝领出身已成为政坛传奇。

他是单亲妈妈的独子，妈妈曾是清洁工。1984年，他从雪梨大学（University of Sydney）经济系毕业后不久，就开始为工党工作。 在其首个任期中，艾班尼斯施政聚焦于家庭问题，如儿童保育费用和医疗资金。

他曾承诺大力发展再生能源、解决日益恶化的住房危机，并向摇摇欲坠的医疗保健系统投入资金。但他也批准新的采矿计画，同时向带来严重污染的化石燃料产业提供补贴。

近日他还批评美国总统川普徵收10%关税之举「不是朋友的行为」，赢得许多澳洲选民的支持。

与此同时，艾班尼斯也因设法稳定与澳洲最大贸易伙伴中国的关系而受到赞许。

他是7年来首位访问中国的澳洲总理，任内也协助终结了与中国的贸易战。

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