澳洲拯救大堡礁 祭42亿元计画改善水质

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（法新社雪梨23日电） 澳洲今天启动一项斥资1亿3000万美元（约新台币42亿元）的计画，要阻止大堡礁遭受的杀虫剂迳流和其他水质问题，这是拯救这个世界级自然奇观的最新行动。

澳洲环境部长皮伯塞克（Tanya Plibersek）公布的这项计画，要减少养分和杀虫剂迳流、改善对入侵物种的管理，以及沿着大堡礁（Great Barrier Reef）在一些状态最脆弱地点支持更妥善的土地管理。

大堡礁常被称为世界最大活体结构，绵延2300公里，拥有令人惊叹的生物多样性，包括600多种珊瑚和1625种鱼类。

然而，大堡礁反覆出现大规模白化，威胁其脆弱的生态系统。当珊瑚处于极端高温下，会排出养分、造成颜色褪掉，形成所谓白化。海水温度上升超过摄氏1度时，珊瑚就会白化。

大堡礁在1998、2002、2016、2017、2020、2022年和今年，都发生过大规模白化。

大堡礁遭受如此严重破坏，以致联合国教科文组织（UNESCO）曾考虑将其列入「濒危」世界遗产，这可能影响澳洲数以百万美元计的观光收入。

皮伯塞克表示，为了解决一些为害生态系统的其他问题，以及「确保我们的子子孙孙还能享受到大堡礁的美丽与雄伟」，这笔新计画资金至关重要。

她说：「沉积物迳流是大堡礁面临的最大威胁之一。水质差会妨碍珊瑚再生、杀死海草，并阻挡维持健康珊瑚礁所需的阳光。」

根据澳洲政府最新资料，今年大堡礁的白化事件使其81%的部分遭到极度或高度破坏，是纪录中最严重且范围最广的情形之一。科学家还需要几个月才能确定有多少部分是无法恢复。