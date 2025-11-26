澳洲16岁以下社群媒体禁令12月上路 民团告上法院试图阻止

（法新社雪梨26日电） 澳洲针对16岁以下儿童及青少年使用社群媒体的禁令将于12月上路，一个网路权益团体今天表示，已采取法律行动，试图阻止禁令生效。

澳洲12月10日起将强制脸书（Facebook）、Instagram及TikTok等平台移除所有16岁以下用户，否则将面临钜额罚款。

数位自由计画（Digital Freedom Project）表示，他们已向澳洲高等法院提出诉讼，主张这项法规是对言论自由的「不公平」攻击。

数位自由计画发表声明指出：「这项禁令直接侵犯年轻人政治沟通自由的权利。」

该团体指出，他们与两名15岁青少年共同提起诉讼，并代表着数百万可能失去进入「现代开放公共空间」（modern town square）管道的澳洲年轻人。

其中一位原告，15岁的琼斯（Noah Jones）说：「我们是真正的数位原住民，也希望能持续在数位世界中学习、茁壮、精进。我们对一个偷懒、未投入协助儿童安全使用社群媒体计画、却一味禁止16岁以下青少年上网的政府感到失望。」

澳洲将实施16岁以下儿童及青少年禁止使用社群媒体的规定，备受全球关注。各国监管机关也正努力因应社群媒体所带来的风险。