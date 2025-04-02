炮轰川普违宪 美参议员布克马拉松演说逾25小时

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（法新社华盛顿1日电） 美国民主党籍联邦参议员布克（Cory Booker）打破参院史上最冗长的演说纪录，持续站立超过25小时，对总统川普的「违宪」行为提出激烈抗议。

为了占据讲台，布克必须保持站立，甚至不能去上厕所，而他所展现的惊人耐力也让人想起美国导演法兰克．凯普拉（Frank Capra）1939年经典电影「华府风云」（Mr. Smith Goes to Washington）中的着名场景。

在今天之前，美国史上最长的参院演说纪录是由前南卡罗来纳州共和党籍参议员塞蒙德（Strom Thurmond）创下，他用了24小时18分钟试图阻挠「1957年民权法案」（Civil Rights Act of 1957）。

25小时又5分钟过去了，布克情绪激动，但声音依然强劲。

他说，「这是一个道德时刻。无关左派或右派，而是攸关是非对错」，接着宣布「主席女士，我让出发言权」。

这位55岁的纽泽西州参议员打破纪录时，也展现出一些幽默。他说：「我想稍微刷新纪录，然后就要处理一下我感受到的生物紧急情况。」

美联社提到，布克的长篇演说实际上并未阻挠特定法案推进，而是广泛批评川普的政策。民主党在联邦参议院和众议院都不占优势，只能采程序性手段试图阻挠共和党。透过布克的演说，民主党也正企图向支持者们展现他们正尽力对川普的政策提出异议。

曾争取代表民主党竞选总统的布克于3月31日晚间7时站上讲台开始马拉松演讲，一路持续到今晚8时5分。

他猛烈抨击川普激进的削减支出政策，让其高阶顾问、世界首富马斯克（Elon Musk）在未经国会同意的情况下，大砍政府补助与计画。

布克说，川普咄咄逼人地夺取更多行政权，使美国民主面临风险。

他说：「背景各异的美国人都在承受不必要的困苦。美国特殊、珍贵、独一无二的制度正在遭受鲁莽的…我想说，甚至是违宪的影响、攻击和破坏。」

「在短短71天内，美国总统对美国人的安全、经济稳定和我们民主的核心基础，带来了如此巨大的伤害。」

但他也鼓励川普的反对者，他在总结时表示：「人民的力量比当权者更强大。」（译者：刘文瑜/核稿：曾依璇）