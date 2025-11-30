热带风暴天琴 进袭越南至少3死

afp_tickers

2 分钟

（法新社河内30日电） 当局表示，热带风暴「天琴」逼近越南，强风大浪袭击中部沿海地区，目前已有3人死亡，1人失踪。

台风「天琴」今天上午已减弱为热带风暴，目前距离海岸超过300公里。

近几周来，越南中部地区持续遭受暴雨肆虐，历史遗迹与热门度假胜地遭水淹没，损失高达数亿美元。

根据官媒报导，「天琴」带来巨风、掀起大浪，当局命令船只靠岸，并要求数十个航班改道。

根据环境部消息，两艘船在汹涌的海面上沉没，一艘是南部沿海庆和省（Khanh Hoa）渔船，另一艘是林同省（Lam Dong）小型木筏。环境部指出，共有3人罹难，当局仍在搜寻1名失踪者。

越南气象局表示，「天琴」移动缓慢，预计下周登陆前强度将进一步减弱。

气象局预测12月2日与3日，自顺化到庆和省将有高达150毫米降雨，当地刚从历史性洪灾中恢复。

越南位于地表最活跃的热带气旋区域之一，通常每年会受到10次台风或风暴的影响，但「天琴」是2025年的第15次。

根据越南国家统计局数据，今年越南已有超过400人因天灾死亡或失踪，经济损失超过30亿美元。

越南在6月至9月期间容易出现强降雨，但科学家发现，人为造成的气候变迁模式，正导致极端天气更加频繁且更具破坏性。