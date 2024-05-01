热浪高温 越南水库200吨鱼群暴毙

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（法新社越南同奈1日电） 越南南部同奈省1座水库发生鱼群暴毙事件。当地媒体报导，热浪高温和水库当局管理不善，导致数十万条、总重达200吨的鱼类死亡。

一如近期东南亚许多地区遭到热浪侵袭，多间学校被迫提早放学、用电量飙升，越南中部和南部也出现炙热高温。

同奈省壮奔县的1名居民告诉法新社：「因为缺水，宋梅水库（Song May reservoir）的鱼都死光了」。

「由于臭气冲天，过去10天来，我们的生活全都被打乱。」

居民徒步涉水或划着小船，越过面积广达300公顷的水库，放眼望去只见一大片暴毙的水中生物几乎完全遮蔽水面。

当地媒体报导，由于近几周来都没有降雨，水库水位过低，水中生物难以存活。

水库管理当局先前曾放出水库存水，试图抢救下游的农作物。 居民指出，「他们还想办法修缮水库，抽取底部淤积的泥沙，试图增加蓄水量以及鱼类生活的空间。」

然而，清淤行动并未奏效，没多久水库里的许多鱼类就纷纷死亡。当地媒体报导，死掉的鱼群约重达200吨。

这座水库是同奈省壮奔县和永久县（Vinh Cuu）的灌溉水源。

当局正着手调查这起事件，并加速打捞暴毙鱼群。居民也盼望当局尽速改善情况。