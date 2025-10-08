熊闯日本群马县超市 吓坏购物民众、两人轻伤

（法新社东京8日电） 日本官员与记者今天表示，一头野熊昨晚闯进关东地区群马县一间超市，并在店里四处乱窜，造成两名男子受伤，吓坏了正在超市购物的民众。

岩手县一名农民昨天也在自家外，被一只带着幼熊的成熊抓伤和咬伤，而日本知名观光景点白川乡合掌村本月5日也传出有西班牙观光客在巴士站遭熊攻击事件。

近年来，受到人口减少和气候变迁等因素影响，野熊愈来愈频繁出没在日本各地，甚至是住宅区。

群马县沼田市警方与消防单位表示，一头身长约1.4公尺的成年野熊昨天闯进当地一间超市，导致一名70多岁男子与一名60多岁男子受到轻伤。

这家连锁超市的经营策略主管对记者说，这间门市邻近山区，但以往从未见过有熊只在附近出没。

他说，这头野熊「从正门进来，在店里待了约4分钟」。

「它几乎爬上冷藏柜，还踩坏玻璃，在水果区撞倒了一堆酪梨，然后踩了上去。」

店长向当地媒体表示，当时店内约有30至40名顾客，这头野熊因找不到出口而焦躁不安。

日本放送协会（NHK）引述警方说法报导，一名男子今天陈尸在岩手县北上市的山区，疑似死于熊只攻击。 根据日本环境省统计，今年4月至9月，全国共有108人遭熊袭受伤，其中5人丧命。（编译：刘文瑜）