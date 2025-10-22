爱尔兰上千群众与警冲突 抗议女童疑遭庇护者性侵

（法新社萨格特21日电） 爱尔兰都柏林西南萨格特（Saggart）1名10岁女童疑遭性侵后，上千抗议群众今天在1间安置庇护者的旅馆外与全副武装的镇暴警察发生激烈冲突。

警方冲向抗议群众并以胡椒喷雾试图将他们驱离旅馆区域，其间有1辆警车遭焚毁。

根据爱尔兰媒体报导，涉嫌攻击女童的26岁男子为寻求庇护者，事发地点在都柏林西南的城西旅馆（Citywest Hotel），这间旅馆为寻求庇护者提供落脚之处。

抗议民众挥舞爱尔兰国旗，高举写着「爱尔兰人的命也是命」（Irish lives matter）标语，呼喊「把他们赶出去」，并朝警方投掷瓶罐与烟火。

爱尔兰总理马丁（Micheal Martin）发表声明谴责现场「暴力脱序行为」以及对警方的「恶毒辱骂」。

这起案件的嫌疑人今天出庭并因性侵相关犯行遭起诉，案发地点据称在旅馆附近。

相关消息指出，被害女童案发时系由国家照护，负责儿少福利的爱尔兰「儿童与家庭局」（Tusla）证实，女童当时在前往市中心途中脱队，随后通报失踪。

马丁稍早表示这起疑涉性侵事件「极为严重，情况让人忧心」。

他在国会发言时指出，「全国无数民众关切本案，大家感到愤怒与不安，都在关注事件真相。」

马丁在议会发言时承认「全国各地许多人对据称在此发生之事担忧愤怒」，「显然国家在保护这名孩童方面失职。」

司法暨移民部长奥贾拉汉（Jim O’Callaghan）谴责抗议现场失序行为，并指出警方遭投掷物攻击。他表示：「不幸的是，有人故意操弄犯罪事件来分化社会，这种行为并不令人意外。」