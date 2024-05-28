爱沙尼亚：俄罗斯强化对欧混合攻击 试探西方底线

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（法新社布鲁塞尔27日电） 爱沙尼亚外交部长萨克纳（Margus Tsahkna）今天告诉法新社，俄罗斯正在欧洲各地强化混合攻击，以试探西方国家的底线。

俄罗斯上周拆除纳尔瓦河（River Narva）上划定两国边界的浮标，因此与爱沙尼亚互生龃龉。

萨克纳说：「这不仅关乎我们的边界，这也是欧洲联盟（EU）和北大西洋公约组织（NATO）的边界。这是挑衅行为…这当然是挑衅。」

萨克纳说，西方国家必须了解，「俄罗斯正在试探底线，并玩弄我们（对紧张局势升级为公开冲突）的恐惧」。

俄罗斯这2年多来因入侵乌克兰而与西方国家陷入僵局，在俄国这次拆除与爱沙尼亚的国界浮标之前，许多北约国家也曾指责俄国发起一连串破坏、网路攻击和其他「恶意活动」。

萨克纳说，爱沙尼亚2个月前遭逢国内史上最大规模网路攻击，超过30亿次「非法请求」在数小时内涌入政府伺服器。

北约本月稍早谴责俄国在北约领土上从事「恶意活动」，并称假资讯、破坏、暴力和网路干预等行动已威胁到盟国安全。

捷克、爱沙尼亚、德国、拉脱维亚、立陶宛、波兰和英国当局近期都在调查并起诉与「敌对国家活动」有关的嫌疑人。

萨克纳说，欧盟必须就这些破坏稳定的行动「回应并制裁」俄罗斯。

欧盟各国代表正在布鲁塞尔协商一套措施，以惩罚俄罗斯的混合攻击，但匈牙利目前正持续拖延协议。