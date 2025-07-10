牛只验出螺旋蝇蛆病 美国再禁墨西哥牲畜进口

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（法新社华盛顿9日电） 美国农业部长罗林斯今天宣布，由于墨西哥牛只在肉食性的「新世界螺旋蝇」（New World screwworm, NWS）幼虫检验中呈现阳性，将关闭南部边界的活体牲畜贸易通道。

罗林斯（Brooke Rollins）透过声明表示：「美国承诺对此保持警戒…在侦测到这起新的新世界螺旋蝇幼虫感染案例后，我们将搁置原定的通关口岸重启计画，以便在墨西哥实施进一步隔离并锁定这种致命害虫。」

螺旋蝇其食肉性幼虫寄生在牛只身上，可能导致牛只死亡。

美国总统川普政府先前考量墨西哥爆发螺旋蝇蛆病疫情，5月11日曾宣布暂停从南部边界进口活体牛、马和美洲野牛。

墨西哥采取一连串措施缓解疫情后，美方宣布将逐步解除近两个月的禁令，墨西哥本月7日恢复对美出口牛只。

当时，多名官员表示，两国共同努力对抗这种寄生害虫，是出口得以重启的关键。

罗林斯今天的声明指出，特定区域仍需进一步采取防疫措施。

罗林斯表示：「我们必须在（墨西哥）韦拉克鲁斯州（Veracruz）以及其他邻近州对抗新世界螺旋蝇蛆病方面看到进一步进展，才会重新开放南部边界的牲畜通关口岸。」

根据官方估计，墨西哥2024年出口逾100万头牛到美国，去年也曾因为相同原因以致牲口贸易短暂中断。

美国有线电视新闻网（CNN）报导，新世界螺旋蝇蛆病疫情自2023年初以来已在中美洲蔓延，巴拿马、哥斯大黎加、尼加拉瓜、宏都拉斯、瓜地马拉、贝里斯和萨尔瓦多出现相关病例。对多数中美洲国家而言，这是20年来首次爆发此类疫情。

这种蝇类去年11月蔓延至墨西哥南部，引发美国农业官员担忧，并导致数个边界地区的牛、马与美洲野牛贸易通关口岸关闭。