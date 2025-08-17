特拉维夫大型集会 诉求结束战争人质归来

（法新社特拉维夫17日电） 数以万计示威群众今晚聚集以色列特拉维夫，呼吁结束加萨战争、让人质获释。这是自从这场战争于2023年10月爆发以来，以色列规模最大示威活动之一。

为施压政府停止战争，以色列今天展开全国性大罢工，晚间的集会将这场举国抗议活动带入高潮。

在特拉维夫（Tel Aviv）所谓的「人质广场」（Hostage Square）会合的大批人群高喊「把他们全部都带回家、停止战争」等口号。当地已经成为这场战争进行期间抗议集会的中心。

发起今天抗争的「人质和失踪家庭论坛」（Hostage and Missing Families Forum）估计约有50万人参与今晚的示威。警方没有证实这个数字。

抗议运动骨干、人质赞高克（Matan Zangauker）的母亲艾那瓦（Einav Zangauker）说：「我们要求全面性而且可以实现的协议，以及结束战争。我们要求理所当然属于我们的那些孩子们。」

「一场正义之战已经被以色列政府搞成毫无意义的战争。」

媒体今天播出赞高克的影像讯息，内容显示瘦到只剩皮包骨的他虚弱地说想念家人。家人指出，以军在加萨走廊（Gaza Strip）找到巴勒斯坦伊斯兰主义运动组织哈玛斯（Hamas）拍摄的这段影片。

「人质和失踪家庭论坛」今天矢言，抗议人士会让「这个国家停摆」，目标带回人质、终结战争。

示威人士在全国各地封锁交通要道、焚烧轮胎，与警方爆发冲突。执法机构指出，有超过30名抗议人士被捕。