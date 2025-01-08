特检撤销起诉仍准备调查报告 川普批精神错乱

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（法新社华盛顿7日电） 美国司法部特别检察官史密斯撤销对总统当选人川普的两项刑事起诉。川普今天为阻止史密斯公布总结调查工作的最终报告，抨击对方是「精神错乱、卑鄙下流的家伙」。

川普在佛罗里达州自宅海湖俱乐部（Mar-a-Lago）举行记者会表示，史密斯（Jack Smith）在他赢得去年11月总统选举后撤销对他起诉，但「为什么要让他写一份假报告？这会是一份假报告，就像那项调查也是假调查一样。」

史密斯2023年6月针对川普2021年卸任后，涉嫌带走大量国家机密文件一案提出起诉。他接着于2023年8月，就川普2020年竞选连任失利后，涉入2021年1月6日的国会山庄暴动，意图阻挠国会认证票数统计的推翻选举结果一案，也提出起诉。

这些案件从未进入审判阶段。史密斯在去年总统大选后以司法部有不起诉现任总统的政策为由，撤销这两项起诉。

然而，史密斯必须向司法部长贾兰德（Merrick Garland）提交最终报告总结他的调查工作，而他一直就此进行准备。

不过，川普任命的法官甘农（Aileen Cannon）禁止史密斯和贾兰德「发布、分享或传送最终报告」，直到上诉法院听取川普长期男仆和一名海湖俱乐部人员两位前共同被告的答辩为止。（译者：林沂锋/核稿：何宏儒）