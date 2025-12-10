狗开门助牛马闯澳洲议员家 客厅乱成游乐场

（法新社雪梨10日电） 澳洲一名议员返家时，惊讶发现自家宠物狗竟让一头公牛和一匹马进了家门，家中客厅成为动物乐园。

澳洲北领地（Northern Territory）议员马凯（Andrew Mackay）周末在社群媒体上分享了宠物监视器拍下的「犯罪证据」。

画面显示，他的两只宠物狗走出客厅，进到院子，其中一只名叫雷霆（Thunder）的混种犬轻推玻璃门将门打开。

接着，一头名叫苏（Sue）的宠物阉牛小心翼翼走进这间位于达尔文（Darwin）的住宅。

紧接着是名叫蟋蟀（Cricket）宠物马跟着进来，还特地在沙发边闻了闻。

这场动物大冒险发生时，马凯和未婚妻正外出用餐。

马凯遥控查看宠物监视器时，惊见「画面中出现了牛头」，小俩口赶紧返家。

他告诉法新社：「我们才外出用餐约10分钟，狗就决定用鼻子把玻璃门推开，自己溜出去了。」

不久后，阉牛在门边搔脖子时意外将玻璃门完全推开，于是阉牛和马一起进了屋内。

马凯说：「接下来一个半小时，它们轮流在屋里玩耍，把橱柜上的东西扫落一地。」

马发现原本要喂鸡的蔬菜厨余，还把碎屑甩得到处都是。

他还说：「鱼缸的水也被它们喝过了，我不清楚原本有几条鱼，不过我想它们应该都还活着。」