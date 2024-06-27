玛丽莲梦露故居成历史地标 躲过拆除命运

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（法新社洛杉矶26日综合外电报导）一代性感女星玛丽莲梦露（Marilyn Monroe）生前最后居住的别墅今天正式被列为历史地标，现任屋主拆除这处房产的计画也因而受阻。

法新社报导，曾演出经典喜剧电影「热情如火」（Some Like It Hot）的玛丽莲梦露1962年因用药过量香消玉殒。她生命的最后6个月就是在这幢别墅中度过。

半个多世纪后，玛丽莲梦露仍是美国流行文化中最受欢迎的人物之一，许多人一直密切关注这栋陪伴梦露度过人生最后时光的豪宅，和其未来命运所引发的争议。

去年夏天，房产继承人米尔斯坦（Brinah Milstein）和她的电视真人秀制作人夫婿班克（Roy Bank）斥资835万美元，在洛杉矶市（Los Angeles）布伦特伍德（Brentwood）社区买下这幢西班牙殖民风格的建筑。

这对夫妇有意拆除梦露故居，将相邻的两处房产合并，以拓宽自家别墅的空间，并于去年9月取得拆除许可证。

然而，这项计画很快就引发轩然大波，地方官员迅速采取行动，将这栋建筑物列为受保护状态。

班克夫妇上月以「非法和违宪行为」将洛杉矶市告上法院。

他们在请愿书中指出，在梦露离世前的「短短6个月」里，「偶尔」才会住在这栋别墅。这对夫妇还声称，自1962年以来，至少已有12名前屋主曾拥有这栋别墅，因此房子早已被改建得面目全非。

结果上述主张遭到全数驳回，市议员今天批准将这栋豪宅列为历史文化古迹。

1962年，梦露在与剧作家亚瑟米勒（Arthur Miller）离婚后不久，买下这座3000平方英尺的单层庄园。

市议员帕克（Traci Park）说：「在洛杉矶，玛丽莲梦露和她在布伦特伍德的家都具有无与伦比的标志性。她的一些最着名的照片就是在这栋房屋里拍摄。」

「在历史或文化里，可能没有哪位女性能像玛丽莲梦露一样，紧抓住大众的想像力。即使这么多年过去了，她的故事仍可引起许多人的共鸣和启发。」（译者：刘文瑜/核稿：施施）