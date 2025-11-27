环球小姐选美争议不断 墨泰两位共同主席爆诈欺贩毒

afp_tickers

（法新社墨西哥市26日电） 「环球小姐」选美大赛落幕数日后，如今又爆发新的丑闻，这项选美比赛的墨西哥籍共同主席被控贩运毒品和武器，而泰国籍共同主席则被控诈欺。

今年的「环球小姐」（Miss Universe）选美赛事上周在泰国落幕，由墨西哥佳丽夺得后冠。这场选美过程充满戏剧性，包括最终的获胜者与赛事主持人之间发生公开争执。

泰国一名法院官员今天告诉法新社，赛事共同主席、媒体大亨安妮．贾卡彭（Anne Jakapong Jakrajutatip）因涉嫌诈欺93万美元（约新台币3000万元），已于前一天被发布逮捕令。

一名整形外科医师指控安妮．贾卡彭在说服他投资共同拥有赛事主办权的JKN全球集团（JKN Global Group）时，涉及诈欺并隐瞒资讯。

同样在今天，墨西哥联邦检察官办公室表示，选美大赛的另一位共同主席、墨西哥商人罗查（Raul Rocha Cantu）正因涉嫌贩运武器、毒品和燃料而接受调查。

墨西哥联邦检察官办公室在一份声明中表示：「正在获取关键资讯，这将使联邦检察官办公室能够继续并深入调查本案。」

检察官办公室补充说，已对13名被告发布逮捕令，但未透露他们的身分。

墨西哥媒体报导，罗查是警方正在追捕的人员之一。