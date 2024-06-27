玻利维亚将领政变未遂 拉美国家领袖吁尊重民主

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（法新社拉巴斯26日综合外电报导）玻利维亚的军人和战车今天占领首都拉巴斯（La Paz）市中心广场，并在闯入总统府后撤出，2名军方将领已遭当局逮捕。拉美多国领袖同声谴责军方行动并呼吁尊重民主。

玻利维亚总统阿尔斯（Luis Arce）抨击这场未遂的政变。军人和战车进入穆里洛广场（Plaza Murillo）。这是个历史悠久的广场，也是这个南美洲国家的总统府和国会所在地。其中一辆战车试图突破总统府一道金属门。

目前已被解职的将领朱尼嘉（Juan Jose Zuniga）则是在军人和8辆战车环绕下表示，「武装部队打算重建民主」，使其成为真正的民主，而非被少数同一群人治理长达30年、40年。

法新社记者看到军人和战车不久后撤出穆里洛广场。这场未遂的政变持续约5小时。

玻国国家电视台播出的画面显示，朱尼嘉今天晚间在一座军营外对记者发表谈话时被捕，并且被押上警车。

玻国内政部副部长阿吉勒拉（Jhonny Aguilera）向朱尼嘉说，「将军，你已经被逮捕」。

另一名高级将领、玻国海军司令萨尔瓦多（Juan Arnez Salvador）也在今晚被捕。

阿尔斯稍早在内阁部长陪同下于总统府发表电视演说，他向全国表示：「我们需要玻利维亚人民组织并动员起来，反对政变并支持民主。」

联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）发言人杜雅里克（Stephane Dujarric）发表声明说，古特瑞斯「深切关注」发生在玻利维亚的事件，并呼吁该国包含军方在内所有行为者「维护宪法秩序与和平氛围」。

拉丁美洲多国也谴责这次的军队行动，包括智利、厄瓜多、秘鲁、墨西哥、哥伦比亚及委内瑞拉等国领袖都呼吁尊重民主。

巴西总统鲁拉（Luiz Inacio Lula da Silva）则在社群媒体X发文说，「我是民主爱好者，我希望民主在整个拉丁美洲兴盛发展。我们谴责在玻利维亚发生的任何形式政变。」