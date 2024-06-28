玻利维亚政变未遂后17人被捕 凸显政经危机加剧

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（法新社拉巴斯27日电） 玻利维亚深陷严重的经济危机，一场拙劣的政变导致国家出现政治乱局后，当局今天宣布逮捕17人，并将上铐的被拘留者在媒体前示众。

由于物价飙涨、美元和油料短缺，以及现任总统阿尔斯（Luis Arce）与有权势的前总统莫拉莱斯（Evo Morales）在2025年大选前相互斗争，最近数周国内紧张态势升高。

前陆军总司令朱尼嘉（Juan Jose Zuniga）派遣部队和战车进入首都拉巴斯（La Paz）中心并企图冲进总统府隔天，防暴警察严密驻守政府大楼。

朱尼嘉表示：「武装部队打算重整民主，让它成为真正的民主，而非由同样的极少数人把持30、40年。」

不久之后，部队和战车从历史悠久的穆里洛广场（Plaza Murillo square）撤离，当地电视台播放朱尼嘉被捕画面。

玻利维亚海军司令萨尔瓦多（Juan Arnez Salvador）也被逮捕。检方指出，朱尼嘉和萨尔瓦多因恐怖主义和武装起义等罪行，恐面临高达20年徒刑。

内政部长卡斯蒂约（Eduardo del Castillo）宣布17人遭到逮捕，包括涉及这起未遂政变的现役和退役军人及平民，至于其他嫌疑犯仍在追捕中。

政府在总统府门口播放阿尔斯和朱尼嘉的谈话。当时总统府遭军事人员包围，阿尔斯命令他的陆军司令将部队撤回军营。

朱尼嘉回答「不」，但几分钟后就离开总统府。

60岁的阿尔斯在社媒平台X发文指出：「我们将捍卫民主和玻利维亚人民的意愿，不惜一切代价！」

然而，政变阴谋出现不寻常的转折，朱尼嘉告诉记者，阿尔斯下令策划一场起义以引发镇压，让他看起来强大并「提高他的声望」。亲近阿尔斯的总统助手普拉达（Maria Nela Prada）说：「这绝对是假的。」

阿尔斯今天也否认他与朱尼嘉昨天领导的未遂政变有任何关系或知情。阿尔斯告诉媒体：「一个人要怎么自行下令或策划政变？」

2003至2005年间担任玻利维亚总统的梅沙（Carlos Mesa）在X发文指出，派遣部队「像是一场闹剧」。

美国纽约州康乃尔大学（Cornell University）政府学教授佛罗雷斯-马西亚士（Gustavo Flores-Macias）告诉法新社，这场失败政变是玻利维亚「严重且广泛不满情绪的徵兆」。

俄罗斯「强烈」谴责这起未遂军事政变，警告外国不要对这个南洲美国家进行破坏性干预。

西班牙、美国和整个拉丁美洲国家都同声谴责。（译者：徐睿承/核稿：张晓雯）