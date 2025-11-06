玻利维亚最高院推翻前总统艾尼兹政变判决 下令释放

afp_tickers

（法新社拉巴斯5日电） 玻利维亚最高法院今天推翻2022年对前右翼总统艾尼兹（Jeanine Anez）判处的10年监禁刑期，当时判决指控她策划推翻前任总统莫拉莱斯（Evo Morales）的阴谋。

最高法院院长沙乌塞多（Romer Saucedo）向媒体表示，「针对她的判决…已被宣告无效」，并称艾尼兹将于当天稍晚获释。

2019年莫拉莱斯因具争议性第四任总统竞选及选举舞弊指控引发大规模抗议后逃出国外，曾任参议员的艾尼兹出任临时总统。

莫拉莱斯是玻利维亚首位原住民总统，声称自己是军方要求他下台后的政变受害者。然而，许多玻利维亚国内外人士认为这种说法毫无根据，因为军方从未夺取政权。

莫拉莱斯的社会主义党于2020年重新执政后，艾尼兹2021年遭到逮捕，并于隔年被判刑10年，罪名为「非法夺取总统职权」。

沙乌塞多指出，艾尼兹本应由专责审理议员职务犯罪的特别法庭审判，而非由刑事司法体系处理，并指出她的权利在过程中遭受侵犯。

58岁的艾尼兹尚未对获释决定发表公开声明。

不过她昨天在社交平台X上发文表示：「我永远不会后悔在国家需要我时挺身而出。」（编译：徐睿承）