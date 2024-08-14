班克西最新动物壁画伦敦动物园现踪 主角是大猩猩

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（法新社伦敦13日电） 来无影去无踪的英国知名街头涂鸦艺术家班克西今天将他9天来的第9幅动物主题新作公诸于世，他在伦敦动物园外的铁卷门上描绘一只大猩猩，状似将海豹等动物放出动物园。

班克西（Banksy）在社群平台Instagram（IG）发布照片，显示他的最新壁画就位于伦敦动物园（London Zoo）入口处，作品主角大猩猩状似拉起铁卷门，将鸟类和海豹等放出动物园，铁卷门里还有一些动物正在凝视外头。

这是班克西（Banksy）在伦敦街头创作动物系列壁画的最新作品，他从5日开始每天涂鸦一幅新作，主题都是动物，从山羊、大象、猴群、狼、鹈鹕、猫、食人鱼到犀牛等。

真实身分成谜的班克西通常每隔几个月才会释出新作，动物系列作品的发布频率很反常，引发粉丝热烈讨论，猜测不同动物可能代表的含意。

伦敦动物园的商业营运经理潘曼（Karl Penman）说，「对于在伦敦动物园的所有人来说」，班克西的最新壁画「无疑带来了震惊和惊喜」。

潘曼告诉法新社：「如果这是最终章，这里肯定是绝佳地点。」

英国广播公司（BBC）报导，这是班克西动物系列壁画中的最后一件作品。

伦敦医师达内（Sharmela Darne）谈到班克西新作中，在铁卷门后向外凝视的动物眼睛，「你可以看到那些警戒的眼睛，我感觉它们看起来有些不确定自己是否想要自由」。

达内告诉法新社：「画中的海豹显然正要离开，鸟类也自由飞翔…这或许是有关于自由和对自由的不确定感。」

在英国发生导致3名女童丧命的持刀攻击案，以及随之而来的暴动后，对许多人来说，这些动物壁画为这周增添了一些正能量。

在伦敦东北部瓦萨斯托（Walthamstow）一家鱼铺外，麦卡锡（Peter McCarthy）站在两只鹈鹕的画作前说，「在这特别的一周能有这样的作品，真的很棒」。

麦卡锡说：「在这个混乱的时期，他（班克西）能在全国各地完成这些美好的事情，真好。」（实习编译：张威蓁/核稿：刘文瑜）