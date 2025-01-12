球后莎芭莲卡澳网旗开得胜 放眼三连霸

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（法新社墨尔本12日电） 世界排名筑至的白俄罗斯名将莎芭莲卡今天在澳洲网球公开赛女单首轮，以6比3、6比2直落二击败美国好手史蒂芬斯，朝澳网三连霸之路迈进。

法新社报导，莎芭莲卡（Aryna Sabalenka）今天在澳洲墨尔本拉佛球场（Rod Laver Arena）迎战2017年美国网球公开赛女单冠军史蒂芬斯（Sloane Stephens），但整场比赛并非一帆风顺。

莎芭莲卡首盘先打出4比0领先，之后发生一连串非受迫性失误，得以让史蒂芬斯两次破发并追成3比4。这些失误使莎芭莲卡感到愤怒，她旋即更换球拍，打得更具侵略性。

莎芭莲卡随后连续打出破发点，终于在第5个破发点拿下第8局，取得5比3领先，下一局又成功保发，耗时38分钟赢得首盘。

到了第2盘，莎芭莲卡延续气势很快取得5比1领先，尽管史蒂芬斯之后拿下1局，但莎芭莲卡最终仍以6比2赢得第2盘，整场比赛耗时1小时又11分钟。

莎芭莲卡有望成为自1999年瑞士名将辛吉丝（Martina Hingis）在澳网完成女单三连霸以来，首位达成此壮举的球员。

现年26岁的莎芭莲卡晋级后，将于澳网女单第2轮对决西班牙女将马内萝（Jessica Bouzas Maneiro）。